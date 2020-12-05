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Я скучаю по тебе - Димаш представил новую песню

Специально для Димаша ее написали российские композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев.

Фото : vk.com/Димаш Кудайберген5 декабря 2020, 22:45

Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген презентовал новую песню, сообщает zakon.kz.

"Новая песня на моем Youtube-канале. Надеюсь, вам понравится", - написал исполнитель в Instagram.

Песня называется "Я скучаю по тебе". Специально для Димаша ее написали российские композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев.

Премьеру анонсировал Игорь Крутой еще 13 ноября.

Давно мы с Игорем не сочиняли совместных произведений, и вот опять творческие созвоны, правки коды, горение, в общем, дежавю... То же самое с Димашем - выбор тональности, комфортная модуляция, настроение и, как всегда, ожидание чуда в тот момент, когда появляются талантливые стихи, музыка и исполнение, наверное, самого ожидаемого голоса в нашей стране (и не только в нашей), голоса Димаша... Надеюсь, что судьба этой песни будет яркая, жизнь долгая, а любовь к ней счастливая, - писал Игорь Крутой в своем Instagram.


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