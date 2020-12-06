Time назвал 2020 год худшим в истории

В статье отмечено, что в истории США были и куда более нелегкие годы, но вряд ли кто-то из ныне живущих людей сталкивался с пандемией, похожей на коронавирус.

Американский журнал Time объявил 2020 год худшим в истории, сообщает zakon.kz.

Соответствующая обложка выпуска опубликована в Twitter-аккаунте издания в субботу, 5 декабря.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC — TIME (@TIME) December 5, 2020

В статье кинокритик Стефани Захарек отметила, что в истории США были и куда более нелегкие годы, но вряд ли кто-то из ныне живущих людей сталкивался с пандемией, похожей на коронавирус.

Вам должно быть больше 100 лет, чтобы помнить о разрушениях Первой мировой войны и пандемии гриппа 1918 года; примерно 90 лет, чтобы иметь представление о лишениях, вызванных Великой депрессией; и 80 лет, чтобы сохранить память о Второй мировой войне и ее ужасах, — говорится в статье.

Будь 2020-й картиной-антиутопией, вы бы, скорее всего, выключили ее после 20 минут. Этот год не был зловеще волнующим, как выдуманный апокалипсис. Он, помимо того, что был полон боли, был до сумасшествия будничным, при этом ежедневная рутина стала нашим врагом, — приводятся слова Захарек.

Ранее директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что В 2021 году миру грозит один из самых тяжелых за последние 75 лет гуманитарный кризис. 2021 год, по его прогнозу, должен стать годом самого серьезного кризиса с момента основания ООН. В случае если удастся собрать необходимые средства, то предотвратить дестабилизацию, голод и миграцию получится.

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