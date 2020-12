Time назвал 2020 год худшим в истории

Американский журнал Time объявил 2020 год худшим в истории, сообщает zakon.kz.

Соответствующая обложка выпуска опубликована в Twitter-аккаунте издания в субботу, 5 декабря.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC