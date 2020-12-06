В Китае заявили о создании прототипа компьютера в 10 млрд раз быстрее аналога от Google

Квантовые компьютеры отличаются от обычных, даже суперкомпьютеров, своей громадной вычислительной мощностью. Они используют понятия квантовой механики и работают не с битами как единицей информации (0 или 1), а с кубитами — они могут одновременно быть и 0, и 1.

Китайские физики объявили о достижении важного рубежа в области квантовых вычислений. По словам сотрудников Научно-технического университета в Хэфэе, им удалось разработать систему на базе фотонов, которая решает некоторые очень сложные задачи за несколько минут, сообщает zakon.kz.

По их утверждениям, прототип компьютера в 10 млрд раз быстрее прототипа от Google, передает китайское государственное новостное агентство Xinhua.

Он способен обнаруживать до 76 протонов посредством гауссовской выборки бозонов, являющейся стандартным алгоритмом моделирования.

Квантовые компьютеры отличаются от обычных, даже суперкомпьютеров, своей громадной вычислительной мощностью. Они используют понятия квантовой механики и работают не с битами как единицей информации (0 или 1), а с кубитами — они могут одновременно быть и 0, и 1. Xinhua пишет, что это "серьезный вычислительный прорыв" для Китая и первый этап в достижении полномасштабных квантовых вычислений — так называемого квантового превосходства. Традиционные компьютеры не могут произвести те же вычисления за разумное количество времени.

Фотонные квантовые компьютеры труднее перепрограммировать для выполнения различных типов вычислений, чем сверхпроводящие чипы в разработках Google или IBM. В то же время, говорят сторонники такого подхода, фотонные системы легче масштабируются.

Достижение "квантового превосходства" несет в себе огромное значение для науки. По преодолению этого порога системы, задействующие достижения квантовой физики, смогут решать те задачи, которые непосильны современным технологиям.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!