Горячие новости
Читайте также

6 декабря в некоторых регионах Казахстана сохраняются сильные морозы

Местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра.

Фото : zakon.kz.6 декабря 2020, 06:03

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 декабря, сообщает zakon.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидается снег. На западе и юго-востоке РК ожидается погода преимущественно без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, в Туркестанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром Алматинской областях местами ожидаются туман.

На севере Мангистауской области сохраняется сильный мороз до 23 градусов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты