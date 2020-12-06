6 декабря в некоторых регионах Казахстана сохраняются сильные морозы
Местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра.
Фото : zakon.kz.6 декабря 2020, 06:03
Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 декабря, сообщает zakon.kz.
Под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидается снег. На западе и юго-востоке РК ожидается погода преимущественно без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
Местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра.
В Акмолинской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, в Туркестанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром Алматинской областях местами ожидаются туман.
На севере Мангистауской области сохраняется сильный мороз до 23 градусов.
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