6 декабря в некоторых регионах Казахстана сохраняются сильные морозы

Местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 6 декабря, сообщает zakon.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидается снег. На западе и юго-востоке РК ожидается погода преимущественно без осадков, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, в Туркестанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром Алматинской областях местами ожидаются туман.

На севере Мангистауской области сохраняется сильный мороз до 23 градусов.

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