Протесты против полицейского насилия переросли в массовые беспорядки в Париже

По всей стране за нарушения порядка задержаны 64 манифестанта, из них 42 - в Париже.

В ряде городов Франции в субботу, 5 декабря, прошли массовые протесты против полицейского насилия и готовящегося к принятую закона в сфере безопасности, ограничивающего возможности видеосъемки полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

К участию в демонстрациях призвали представители профсоюзов, организации, защищающие права журналистов и жертв насилия, а также правозащитники. Только в Париже на улицы вышли несколько тысяч человек. Аналогичные акции прошли в Лионе, Лилле, Тулузе и других французских городах.

В Париже шествие началось у станции метро "Порт-де-Лила" в восточной части города и двинулось в сторону площади Республики. Активисты имели при себе плакаты с лозунгами "Макрон, довольно!", "Закон о безопасности - нет, нет! Социальная справедливость - да, да!", "Франция: страна с правами для полицейских".

Вскоре начавшиеся мирно выступления вылились в беспорядки, во время которых протестующие подожгли несколько автомобилей и разбили десятки витрин. Как сообщает столичная полиция, ее сотрудникам пришлось разобрать установленную на одной из улиц баррикаду, мешавшую участникам шествия.

Полицейские и жандармы вновь подверглись атакам, - констатировали в силовых ведомствах.

По сведениям властей, по всей Франции за нарушения порядка задержаны 64 манифестанта, из них 42 - в Париже.

Возмущение протестующих вызывают, в первую очередь, планы внести изменения в статью 24 закона "О глобальной безопасности". Нынешняя редакция законопроекта ограничивает право на видеосъемку во время полицейских операций. В ней также сказано, что публикация фотографий полицейских при исполнении обязанностей карается штрафом в размере до 45 тысяч евро или лишением свободы на срок до одного года в том случае, если распространение этих кадров "угрожает физической или психической неприкосновенности отдельных чиновников".

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