Возросло количество смертей за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане

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Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 6 декабря, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 14 014 человека, среди которых 1 010 детей. В стационарах находится – 3 575 пациент, на амбулаторном уровне – 10 439 человек. 230 человек находятся в тяжелом состоянии, 37 – крайней степени тяжести, 30 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 8 случав с летальным исходом. Всего с 13 марта умерли 2 079 человек.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 6 декабря 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 193 случая заболевания, 4 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 104 человека.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 43 073, случаев с летальным исходом - 454, всего выздоровели – 30 956 человек.

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