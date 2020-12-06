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Врач назвал самых опасных распространителей COVID-19

Насколько человек с коронавирусом заразен не всегда зависит от наличия симптомов.

Фото : Лента.ру6 декабря 2020, 09:10

Эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук Николай Дурманов назвал наиболее опасных распространителей COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По его словам, насколько человек с коронавирусом заразен не всегда зависит от наличия или отсутствия у него симптомов заболевания. Главная угроза — это количество вируса, который человек выделяет в окружающую среду.

Так, самые заразные люди, у которых вирус активно размножается в организме.

Как заявил врач, понять, что человек является сверхраспространителем вируса, можно только с помощью теста. Однако тогда придется проверять всех здоровых людей, а это невозможно.

Поэтому в таком случае главной защитой является соблюдение мер предосторожности при контактах со всеми людьми, а не только с явными больными. Так, маски и перчатки значительно снижают скорость распространения COVID-19.


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