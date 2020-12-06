Украина потребует ужесточить санкции против России из-за Донбасса

Новые ограничения против РФ власти Украины планируют запрашивать после новогодних праздников.

Украина собирается требовать ужесточения санкций в отношении России, если ситуация в Донбассе не будет урегулирована, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Новые ограничения против РФ власти Украины планируют запрашивать после новогодних праздников. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук.

Это могут быть, скажем, санкции, которые называются "международная расчетная система". Мы будем это просить и требовать этого. Мы будем требовать и других санкций, — сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, Киев не собирается "требовать войны". Это не входит в "демократическую философию" Украины. Кравчук добавил, что после полной демилитаризации Донбасса, Киев начнет переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Нам тогда не нужен минский процесс, мы тогда будем иметь дело со своими людьми, — сказал Кравчук.

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