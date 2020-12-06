Как установить "сертификат безопасности" на персональных устройствах
Как отмечают операторы, без сертификата безопасности на абонентских устройствах могут возникнуть технические ограничения с доступом к отдельным Интернет-ресурсам.
Казахстанские мобильные операторы информируют абонентов о необходимости установки "Сертификата безопасности" на устройствах с доступом в Интернет, сообщает zakon.kz.
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Согласно требованиям Законодательства, операторы связи обеспечивают распространение сертификата безопасности среди своих абонентов, с которыми заключены договоры на оказание услуг связи.
По словам чиновников, цель Сертификата состояла в повышении безопасности казахстанских пользователей интернета при пользовании зарубежными ресурсами, а также для борьбы с международным терроризмом, детской порнографией, транснациональной преступностью.
Обращаем внимание пользователей на то, что установка сертификата безопасности должна быть выполнена с каждого устройства, с которого будет осуществляться выход в Интернет (мобильные телефоны и планшеты на базе iOS/Android, персональные компьютеры и ноутбуки на базе Windows/MacOS).
В случае отсутствия сертификата безопасности на абонентских устройствах могут возникнуть технические ограничения с доступом к отдельным Интернет-ресурсам, - отмечается на сайте одного из операторов.
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