Горячие новости
Читайте также

Как установить "сертификат безопасности" на персональных устройствах

Как отмечают операторы, без сертификата безопасности на абонентских устройствах могут возникнуть технические ограничения с доступом к отдельным Интернет-ресурсам.

Фото : pixabay6 декабря 2020, 10:52

Казахстанские мобильные операторы информируют абонентов о необходимости установки "Сертификата безопасности" на устройствах с доступом в Интернет, сообщает zakon.kz.

Kcell и Activ

Русс Аltel

Tele2 каз

Tele2 русс

Каз Аltel

Согласно требованиям Законодательства, операторы связи обеспечивают распространение сертификата безопасности среди своих абонентов, с которыми заключены договоры на оказание услуг связи.

По словам чиновников, цель Сертификата состояла в повышении безопасности казахстанских пользователей интернета при пользовании зарубежными ресурсами, а также для борьбы с международным терроризмом, детской порнографией, транснациональной преступностью.

Обращаем внимание пользователей на то, что установка сертификата безопасности должна быть выполнена с каждого устройства, с которого будет осуществляться выход в Интернет (мобильные телефоны и планшеты на базе iOS/Android, персональные компьютеры и ноутбуки на базе Windows/MacOS).

В случае отсутствия сертификата безопасности на абонентских устройствах могут возникнуть технические ограничения с доступом к отдельным Интернет-ресурсам, - отмечается на сайте одного из операторов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты