Нейропсихолог назвала 10 черт характера, притягивающих абьюзеров

Психолог пишет о чертах характера, делающих людей более уязвимыми для токсичных отношений.

Если вы ощущаете постоянный дискомфорт в отношениях, будь то в семье или на работе, причина может скрываться не только в вашем окружении, но и в вас самих, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Скорее всего, вы обладаете качествами, делающими вас уязвимыми для токсичных отношений. Возможно, именно сейчас вы осознаете, что столкнулись с такой проблемой и вспомнили ситуации, доказывающие вашу привлекательность для абьюзеров. Поэтому сохраняйте бдительность, не вините себя и будьте готовы сделать шаг назад.

В статье на сайте Bustle эксперт по взаимоотношениям Кэролин Стебер (Carolyn Steber) пишет о чертах характера, делающих их более привлекательными для абьюзеров. Зачастую изменить их очень нелегко.

Но есть и хорошая новость. Как утверждает профессор Джин Риардон, осознание паттернов и качеств, привлекающих неподходящих нам людей, является первым шагом на пути к решению проблемы абьюзивных отношений, а терапевт поможет вам взрастить уверенность в себе, лучше себя транслировать и научиться распознавать тех, чье появление в вашей жизни нежелательно.

Для начала давайте выделим те характеристики личности, которые затрудняют построение здоровых отношений.

1. Вы слишком хороший

В том, чтобы быть добрым, нет ничего плохого, однако есть большая разница между добротой и абсолютной доступностью в любое время. Если вы заметили в себе это качество, будьте уверены, вас ждут проблемы. По словам эксперта в области взаимоотношений Тиффани Тумбс, такие люди не способны говорить «нет» и установить четкие личные границы, а потому в конечном итоге вступают в контролирующие или манипулятивные отношения, когда партнер выступает абьюзером.

Ради всего святого, не позволяйте никому использовать вас в своих интересах. Да, поначалу будет сложно, но привыкнуть говорить «нет» — единственный способ сделать это.

2. Вы верны, несмотря ни на что

В любых отношениях заслуживать доверие должны обе стороны, и если вы единственный, кто предан и верен в отношениях, это само по себе наносит вам большой ущерб. По мнению психотерапевта Эйлин Парди, если вы человек, легко проявляющий лояльность по отношению к окружающим, вам следует быть более осторожным, так как это может дорого вам стоить.

3. Вы созависимы

Являясь созависимым человеком, вы рискуете вступать в чрезвычайно нездоровые отношения, потому что на самом деле вас привлекают люди, играющие роль спасателей, и наоборот. Как отмечает психотерапевт, созависимые люди всегда более сосредоточены на чужих недостатках и слабых местах.

4. Вы не цените себя

Если у человека заниженная самооценка, то это, безусловно, подтолкнет его к отношениям, где его оценивают таким же образом. Он не считает, что заслуживает самого лучшего, и терпимо относится к оскорбительному поведению, будь то осознанно или нет. Чтобы исправить это, человек должен навсегда забыть о самоуничижении.

5. Вы зациклены на себе

Иногда человек может быть эгоистичным, но важно убедиться, что эта черта не наносит ущерба его отношениям. Если партнер не ставит вас на первое место в своей жизни, возможно, в действительности ему нечего предложить вам.

Но с этим легко справиться — вы можете также поставить партнера на второе место, и тогда отношения будут более комфортными для вас обоих.

6. Вы сосредоточены на внешности

Речь идет о сиюминутном влечении, когда первое впечатление, безусловно, обусловлено внешними данными. Если вы хотите стабильных и прочных отношений, в первую очередь убедитесь, что они здоровые.

7. Вы пассивны

Часто пассивные люди терпят ошибки других дольше тех, кто тверд и решителен. Последние, безусловно, полностью отвергают абьюзивные отношения.

8. Вы излишне импульсивны

Иногда импульсивность — хорошее качество, но далеко не всегда. Если вы сначала действуете, а потом думаете, есть риск оказаться в опасных отношениях.

9. Вы не умеете отказывать

Пассивные люди обычно становятся объектом контроля со стороны партнера. Если же они пытаются сбежать от отношений, это провоцирует насилие с противоположной стороны.

10. Вы очень сочувствующий

Нейропсихолог Ронда Фриман считает, что люди, обладающие высокой склонностью к эмпатии, обычно эмоциональны и чувствительны и на протяжении всей жизни часто сталкиваются с абьюзивными отношениями. Именно поэтому крайне важно уметь распознавать типы личности и эксплуататорские, нарциссические и манипулятивные личностные стратегии. Это поможет избегать негативных последствий излишней чувствительности.

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