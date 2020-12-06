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Загорелся павильон с пиротехникой: Пожар на рынке в Ростове-на-Дону охватил три тысячи "квадратов"

Пожару присвоен 4-й ранг сложности.

Фото : интерфакс6 декабря 2020, 13:35

Сотрудники МЧС тушат маштабный пожар, который возник на рынке "Классика" в Ростове-на-Дону утром 6 декабря, сообщает zakon.kz со ссылкой на АиФ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь пожара на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону увеличилась до 3 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен 4-й ранг сложности.

К тушению привлечены 144 человека и более 40 единиц техники. Известно, что, по предварительным данным, пожар начался с павильона, торговавшего пиротехническими изделиями.

Рынок "Классика" один из самых популярных рынков Ростова, торгующий непродовольственными товарами. Предполагаемая сумма ущерба пока неизвестна.

По предварительным данным, пострадавших нет


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