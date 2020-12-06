Загорелся павильон с пиротехникой: Пожар на рынке в Ростове-на-Дону охватил три тысячи "квадратов"
Пожару присвоен 4-й ранг сложности.
Сотрудники МЧС тушат маштабный пожар, который возник на рынке "Классика" в Ростове-на-Дону утром 6 декабря, сообщает zakon.kz со ссылкой на АиФ.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Площадь пожара на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону увеличилась до 3 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен 4-й ранг сложности.
Новогодний фейерверк пришел в Ростов-на-Дону на три недели раньше срока: Во время пожара на рынке "Классик" огонь добрался до павильона с пиротехникой pic.twitter.com/KaIA0FbNA6— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 6, 2020
К тушению привлечены 144 человека и более 40 единиц техники. Известно, что, по предварительным данным, пожар начался с павильона, торговавшего пиротехническими изделиями.
Рынок "Классика" один из самых популярных рынков Ростова, торгующий непродовольственными товарами. Предполагаемая сумма ущерба пока неизвестна.
По предварительным данным, пострадавших нет
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