Загорелся павильон с пиротехникой: Пожар на рынке в Ростове-на-Дону охватил три тысячи "квадратов"

Пожару присвоен 4-й ранг сложности.

Сотрудники МЧС тушат маштабный пожар, который возник на рынке "Классика" в Ростове-на-Дону утром 6 декабря, сообщает zakon.kz со ссылкой на АиФ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь пожара на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону увеличилась до 3 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен 4-й ранг сложности.

Новогодний фейерверк пришел в Ростов-на-Дону на три недели раньше срока: Во время пожара на рынке "Классик" огонь добрался до павильона с пиротехникой pic.twitter.com/KaIA0FbNA6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 6, 2020

К тушению привлечены 144 человека и более 40 единиц техники. Известно, что, по предварительным данным, пожар начался с павильона, торговавшего пиротехническими изделиями.

Рынок "Классика" один из самых популярных рынков Ростова, торгующий непродовольственными товарами. Предполагаемая сумма ущерба пока неизвестна.

По предварительным данным, пострадавших нет

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