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Президент Молдовы потребовала немедленной отставки правительства

Из-за протестующих движение в центре Кишинева заблокировано, здание Кабмина оцепила полиция.

Фото : Telegram Group6 декабря 2020, 17:26

Недавно избранный президент Молдовы Майя Санду в ходе акции протеста в Кишиневе потребовала немедленной отставки правительства, сообщает zakon.kz.

Ранее она обратилась к жителям страны с призывом выйти на протест, чтобы добиться отставки кабмина, не справляющегося, как она считает, с санитарным и экономическим кризисом, и потребовать проведения досрочных выборов парламента, передает ТАСС.

Политик также заявила, что в молдавском парламенте нет 51 "достойного депутата", который поддержал бы правительство, работающее в интересах людей.

Вот почему нам необходимо провести досрочные парламентские выборы, привлечь больше депутатов и назначить честное правительство, которое будет решать проблемы людей, — пояснила она.

Из-за протестующих движение в центре Кишинева заблокировано, здание Кабмина оцепила полиция.

Ранее парламент Молдовы ограничил полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности.


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