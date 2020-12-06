В Нур-Султане и пяти областях страны объявлено штормовое предупреждение

Местами туман и сильный мороз.

В нескольких регионах республики Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz. со ссылкой на РГП "Казгидромет".

7 декабря в Нур-Султане временами ожидается туман.

В Акмолинской, Костанайской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

Ночью 7 декабря на севере Мангистауской области сохранится сильный мороз до 22°С.

Вероятность шторма в регионах 85-95%.

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