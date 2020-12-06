В Нур-Султане и пяти областях страны объявлено штормовое предупреждение
Местами туман и сильный мороз.
Фото : KHOU.com6 декабря 2020, 18:02
В нескольких регионах республики Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz. со ссылкой на РГП "Казгидромет".
7 декабря в Нур-Султане временами ожидается туман.
В Акмолинской, Костанайской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.
Ночью 7 декабря на севере Мангистауской области сохранится сильный мороз до 22°С.
Вероятность шторма в регионах 85-95%.
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