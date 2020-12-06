Твои последние часы – оппозиция Армении дала Пашиняну время до вторника

В оппозиции заявляют, что если до указанного срока Пашинян и его команда не уйдут, то по всей Армении начнутся акции гражданского неповиновения.

Оппозиция Армении объявила, что дает премьер-министру Армении Николу Пашиняну время до 8 декабря, чтобы уйти в отставку, сообщает zakon.kz.

В ходе акции в Ереване перед правительственной дачей представитель оппозиционной партии АРФД в Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция дает Пашиняну время на принятие решения, передает РИА "Новости".

Сагателян добавил, что если до указанного срока Пашинян и его команда не уйдут, то по всей Армении начнутся акции гражданского неповиновения.

Оппозиция специально озвучила требование возле правительственного особняка, "чтобы быть ближе к нему, чтобы он услышал глас народа". По словам Сагателяна, возможно, таким образом Пашинян поймет, что его отставка является требованием народа.

Если не уйдет до вторника, то мы сами его отстраним, и точка, — заключил он.

При этом оппозиция гарантирует Пашиняну физическую безопасность.

17 оппозиционных партий с 10 ноября проводят митинги в Ереване, требуя отставки Никола Пашиняна. 3 декабря они приняли решение выдвинуть на пост главы правительства занимавшего ранее эту должность Вазгена Манукяна. Такое заявление сделал глава партии "Родина", бывший руководитель Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

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