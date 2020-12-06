Появилось видео стрельбы московского полицейского в школьницу

Запись велась камерой видеонаблюдения, установленной на входной двери в подъезд жилого дома.

Видео стрельбы полицейского в московскую школьницу опубликовал Telegram-канал Life Shot, сообщает zakon.kz.

Запись велась камерой видеонаблюдения, установленной на входной двери в подъезд жилого дома на Судостроительной улице в Москве.

На кадрах виден еле стоящий на ногах сержант полиции, который размахивает пистолетом и стреляет в воздух. Затем он подходит к девочке на скамье, находящейся тоже в невменяемом состоянии, начинает ее поднимать, а потом стреляет школьнице в ногу.

Жизни и здоровью девочки, которой полицейский выстрелил в ногу на юге Москвы, ничто не угрожает, сообщила РИА "Новости" в воскресенье уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

По имеющимся данным мать девочки на допросе сказала, что "Иван не приставал к ребенку, а просто "подшучивал".

Ранее сообщалось, что полицейский выстрелил в ногу девочке-подростку из травматического пистолета. Перед этим правоохранитель был в гостях у родителей пострадавшей, где выпивал.

Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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