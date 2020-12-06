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"Барыс" по буллитам одолел "Витязя"

Казахстанцы проигрывали 0:2, но сумели сравнять счет, а затем вырвать победу по буллитам.

Фото : hcbarys.kz6 декабря 2020, 19:50

Столичный "Барыс" одолел "Витязя" из Подольска, сообщает zakon.kz.

В матче континентальной хоккейной лиги казахстанцы принимали гостей из Подмосковья. "Барыс" проигрывал 0:2, но сумел сравнять счет, а затем вырвать победу по буллитам.

Первый период остался за "Витязем". На четвертой минуте Линус Хультстрем открыл счет, а во втором периоде Каспарс Даугавиньш (33-я) удвоил преимущество гостей, забросив шайбу в меньшинстве.

За 20 секунд до перерыва "Барыс" реализовал большинство и одну шайбу отыграл - отличился Мэтт Фрэттин.

Хозяева сравняли счет в начале заключительного периода. Овертайм не выявил сильнейшего, но в серии буллитов хозяева оказались сильнее.

"Барыс" продлил победную серию до четырех матчей.


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