В Минске задерживают протестующих

В Беларуси проходит оппозиционная акция "Марш воли".

В Минске на акциях протеста прошли задержания, сообщает zakon.kz.

Точечные задержания прошли в нескольких районах Минска, где проходят несанкционированные акции протеста, передает РБК.

По сообщениям очевидцев, первые задержанные - жители районов Брилевичи и Лебяжий, где в воскресенье люди начали собираться во дворах и куда прибыли автобусы с ОМОНом.

Протестующие пытались собраться в микрорайоне Уручье, но к месту сбора прибыли силовики, сторонники оппозиции рассредоточились во дворах. Несколько групп силовиков патрулируют этот микрорайон, по дорогам передвигается колонна спецтехники в сопровождении ГАИ.

В воскресенье, 6 декабря в Беларуси проходит оппозиционная акция "Марш воли". С 12 часов дня силовики начали брать под контроль центр Минска и другие районы столицы.

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