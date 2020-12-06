YouTube предложит подумать перед тем, как оставить оскорбительный комментарий

Функция не будет запрещать публикацию комментария, а только предупреждать, что он может кого-то обидеть.

YouTube будет спрашивать у людей, действительно ли они хотят оставить негативный комментарий, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Verge, функция не будет запрещать публикацию комментария, а только предупреждать, что он может кого-то обидеть.

Новый алгоритмы YouTube будут проверять комментарии на наличие оскорбительных слов. Такие сообщения будут автоматически направлены на проверку модераторам сервиса. Инструмент появится в разделе для управления каналом — "YouTube Студии", и сначала будет доступен только для английского языка.

Сейчас платформа регулярно удаляет комментарии, разжигающие ненависть. С начала 2019 годы модераторы видеохостинга удалили в 46 раз больше оскорбительных комментариев, чем в прошлом году.

В YouTube добавили, что с 2021 года начнут просить блогеров добровольно сообщать о своей расовой, гендерной и этнической принадлежности, а также сексуальной ориентации. Связано это с желанием лучше понять, как алгоритмы влияют на контент, созданный различными группами людей.

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