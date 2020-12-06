В Уральске открылся лыжный сезон

После церемонии открытия каждый желающий принял участие в забеге.

Этого дня в Уральске с нетерпением ждали как профессиональные лыжники, так и спортсмены-любители. Сегодня состоялось открытие лыжного сезона на правом берегу реки Чаган в городском парке культуры и отдыха, сообщает zakon.kz.

На открытии собрались поклонники зимних видов спорта, лыжники и любители.

На торжественном открытии приняли участие заместитель акима города Уральска Бакытжан Нарымбетов, руководитель управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области Каймен Есендияров, руководитель отдела физической культуры и спорта города Уральска Артур Шергалиев, директор спортивного клуба "Орал" Ескабыл Жалмурзиев, директора и сотрудники спортшкол и спортивных организации города.

После церемонии открытия каждый желающий принял участие в лыжном забеге. Хотя спортивных соревнований не было, пришедшие первыми восемь участников, были награждены памятными подарками от "Ресурсного центра по работе с молодежью ЗКО". Самым первым финишировал Нурсултан Жусупов.

Стоит отметить, что самому юному финишеру, участнику республиканских соревновании по лыжному спорту Ярославу Келазеву - 11 лет, а самому старшему Геннадию Филипову - 64 года.

Ранняя зима, вступившая в свои права и большое количество снега в этом году дали возможность любителям лыжных игр прокатать трассы еще осенью.

Сейчас погода балует уральцев. Напряженная рабочая неделя позади, выходные отличный повод провести время с друзьями и близкими. Предстоящие длинные декабрьские праздники — еще один повод заняться любимым делом и прокатиться с ветерком на лыжах по красивым местам Уральска.

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