ООН: В 2021 году от голода могут умереть 270 млн человек

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что миру грозит голод беспрецедентного масштаба, из-за пандемии коронавируса COVID-19 число людей, находящихся на грани голодной смерти, достигло 270 миллионов, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.

В следующем году мы не сможем профинансировать все… поэтому нам придется расставлять приоритеты, - отметил глава Всемирной продовольственной программы. Он также призвал к тому, чтобы богатые страны не подавляли бедные в борьбе за вакцины от коронавируса.

Ранее Дэвид Бизли заявлял, что пандемия коронавируса может привести к голоду "библейских масштабов". В октябре он спрогнозировал, что для предотвращения голода из-за пандемии COVID-19 нужно $6,8 млрд.

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