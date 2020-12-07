Мик Шумахер стал чемпионом гонок "Формула-2"

По итогам чемпионата Шумахер набрал 215 очков.

Немецкий пилот Мик Шумахер из команды Prema Racing завоевал титул чемпиона "Формулы-2" сезона 2020 года, сообщает zakon.kz.

На автодроме "Сахир" завершилась вторая гонка уик-энда Формулы-2 в Бахрейне и заключительная в сезоне, передает МИР Ф1.

Во второй гонке заключительного этапа, Мик провалил стартовые круги и был вынужден заехать на пит-стоп за новыми шинами, однако его главный конкурент Каллум Айлотт не смог воспользоваться шансом и финишировал вне подиума.

Победу в гонке одержал индиец Джехан Дарувала из Carlin, вторым стал его партнер по команде японец Юки Цунода, третьим - британец Дэн Тиктум из DAMS.

По итогам чемпионата Шумахер набрал 215 очков и стал чемпионом, второе место занял Айлотт (201), третье - Цунода (200). Шварцман стал четвертым (177), Мазепин - пятым (164), Маркелов - 18-м (5).

Мик – сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера. В следующем году Шумахер-младший продолжит карьеру в "Ф-1" и присоединится к "Хаасу". Его напарником станет еще один пилот "Ф-2", претендовавший на титул - Никита Мазепин.

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