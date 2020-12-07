Прогноз погоды по территории Казахстана на 7 декабря 

Местами по республике ожидается снег.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 7 декабря, сообщает zakon.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидается снег, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

На крайнем севере, западе и юго-востоке РК ожидается погода – без осадков. Местами ожидаются туман, на юго-востоке – усиление ветра.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с.

На севере Мангистауской области сохраняется сильный мороз до 22 градусов.

Прогноз погоды в Алматы: днем -3°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -19°, ясно.

Прогноз погоды на 7 декабря.

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