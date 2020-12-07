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Трамп на день инаугурации Байдена планирует отправится на митинг

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден пригласил Трампа на свою инаугурацию.

Фото : zakon.kz.7 декабря 2020, 08:36

Действующий президент США Дональд Трамп в день инаугурации демократа Джо Байдена улетит из Вашингтона и пропустит все официальные мероприятия, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

О планах Трампа сообщает портал Axios со ссылкой на приближенные к главе государства источники.

По их данным, Трамп не станет приветствовать нового президента США в Белом доме, а вместо этого отправится во Флориду на свой митинг. Издание считает, что во время мероприятия американский лидер объявит о том, что он будет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Отмечается, что Трамп как "бывшая телезвезда" рассчитывает противопоставить инаугурацию, которая будет проводиться при соблюдении всех правил социального дистанцирования, и масштабный митинг своих сторонников. Таким образом он намерен специально разделить внимание американцев между этими двумя событиями.

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден пригласил Трампа на свою инаугурацию. Он отметил, что лично ему без разницы, появится ли Трамп на церемонии. Однако, добавил Байден, это имело бы символическое значение, демонстрирующее конец хаоса и указывающее на «мирную передачу власти, когда конкурирующие стороны пожимают руки и движутся вперед».


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