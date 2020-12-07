Тело мужчины было обнаружено при тушении дома в Шымкенте

Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

В Шымкенте в одной из квартир двухэтажного дома произошел пожар, на месте происшествия обнаружено тело мужчины, сообщает zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Сообщение о пожаре в Абайском районе по улице Гагарина поступило на пульт "101" 6 декабря в 19:17, - говорится в сообщении ДЧС Шымкента.

Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения выяснили, что на первом этаже полностью охвачена огнем квартира в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Дом деревянно-камышитовый, каркасный.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Огонь локализован в 19-39 и полностью ликвидирован в 19-59. Причина пожара выясняется.

При тушении пожара в квартире был обнаружен труп мужчины 1974 года рождения, — сообщили в ДЧС.

В ликвидации огня задействовано 21 человек личного состава и четыре единицы техники службы пожаротушения, а также бригада филиала Центра медицины катастроф.

В большинстве случаев, пожар — результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. Основные причины пожаров в быту — это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электронагревательных приборов.

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