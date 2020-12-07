Kaspi Travel – новый онлайн сервис покупки авиабилетов от Kaspi.kz

В Kaspi Travel собраны выгодные предложения на рейсы по Казахстану и во все страны мира от более 700 авиакомпаний.

Крупнейшая казахстанская технологическая компания Kaspi.kz запустила Kaspi Travel, новый онлайн сервис по поиску и покупке авиабилетов.

Kaspi Travel – это новый сервис от Kaspi.kz, с помощью которого наши любимые клиенты смогут покупать авиабилеты легко и просто по ценам авиакомпаний. Сегодня основную часть поездок составляют внутренние рейсы по Казахстану. Но мы все надеемся, что пандемия скоро закончится и мы сможем вернуться к нормальной жизни и поездкам без ограничений. Мы со своей стороны обещаем, что будем постоянно расширять Kaspi Travel и радовать наших любимых клиентов новыми удобными сервисами вокруг поездок и путешествий! - прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Уже сегодня в Kaspi Travel собраны выгодные предложения на рейсы по Казахстану и во все страны мира от более 700 авиакомпаний. Оплачивать покупку авиабилетов можно в кредит, с Kaspi Gold и также Kaspi Бонусами, полностью или частично.

Летом этого года Kaspi.kz приобрела компанию Santufei - ведущую казахстанскую онлайн платформу по поиску, бронированию и покупке авиабилетов.

Летом этого года, к нам присоединилась потрясающая команда из Santufei. Именно совместная работа нашей объединенной команды позволила запустить Kaspi Travel в кратчайшие сроки и дать возможность каждому из 8,5 миллионов клиентов приобретать авиабилеты в суперприложении Kaspi.kz. Спасибо каждому, кто внес свой вклад в запуск нашего нового уникального сервиса! - подчеркнул Михаил Ломтадзе.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам. В центре инноваций компании находится единственное в своем роде и самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 8,5 миллионов человек. С помощью супер-приложения Kaspi.kz казахстанцы делают платежи и переводы, управляют личными финансами, совершают выгодные покупки онлайн c доставкой и покупают авиабилеты. Каждый сотрудник Kaspi.kz ежедневно прикладывает все усилия, чтобы улучшать жизнь любимым клиентам и постоянно удивлять инновациями.

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