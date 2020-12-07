Кому повезет в любви в 2021 году 

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака.

В 2021 году в небе впервые за 20 лет сойдутся планеты-гиганты — Юпитер и Сатурн. Их союз всегда привносит серьезные изменения в жизнь всего человечества. В этот период в личности будет доминировать то, что особенно сильно. Если в любви у вас полный порядок, будет только лучше. Если же в личных отношениях вы находитесь на этапе дисбаланса, не удивляйтесь, что в 2021 все перевернется с ног на голову, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Овен

Овны всерьез задумаются о том, чтобы построить по-настоящему серьезные отношения с дальнейшей перспективой. И нос к носу столкнутся с вопросом принятия другого человека, вот так - со всеми его плюсами и минусами. Ведь как люди импульсивные и горячие, они привыкли, чтобы было так, как они сказали, а если что-то идет не так, то и не стоит такие отношения продолжать. Но 2021 год заставит их пойти на уступки, стать мягче и ласковее.

Кроме того, год Быка станет просто настоящим фестивалем в любовном гороскопе для мужчин-Овнов. Для них откроются совсем другие стороны отношения и любви к женщине, быть может, этому будет способствовать какая-то судьбоносная встреча. И даже если она не закончится чем-то серьезным, она даст Овнам опыт. Они больше не заходят возвращаться на остановку "Поверхностные отношения".

Телец

У Тельцов год будет похож на резкий взлет ракеты в космос, причем топливом для такого старта станет дикое желание изменить себя внешне. Не знаем, что именно подвергнется апгрейду, но это станет спусковым крючком для внутренних перемен. Представители этого знака внезапно полюбят флирт, интригу, игру. К концу лета их ждет курортный роман, который раскроет в них чувственность и новые грани темперамента. Не исключены отношения на расстоянии, которые сначала будут восприниматься как нечто легкое, необязательное, но в итоге могут привести к чему-то серьезному.

Близнецы

Скука и будничное течение жизни – не для Близнецов. Чтобы "чувствовать себя живым и настоящим" им нужна драма и надрыв. И весь 2021 год, впрочем, как и в 2020, они продолжат их искать. Конечно, наломают дров, где-то даже зря потратят время и деньги, но налив бокал шампанского под конец года Близнецы придут к выводу, что все было не зря. Главное им нужно максимально избегать ситуации с любовным треугольником. Это может закончиться для них разбитым сердцем.

Рак

Сами того не ведая, но Раки в 2021 году окажутся в эпицентре эмоционального цунами. Вокруг них будет зреть недовольство, расти ревность и недопонимание, которые они попытаются сгладить как могут, но на самом деле, это знак: пора что-то менять! Если представители этого знака пребывают в браке, то пришло время пересмотреть старые принципы жития, если еще в поиске своей половинки – остановится, чтобы поискать ответы в себе. А кто вам вообще нужен и какими вы видите идеальные отношения? Для тех, кто пребывает в паре- это сигнал, что надо переходить на новый уровень. Ракам важно понять, шторм снаружи утихнет, когда найдутся ответы внутри. И 2021 год тому будет способствовать.

Лев

Львы обожают праздники каждый день, а любое бамболейло не предполагает ответственности. А вот для того, чтобы выстроить гармоничные отношения им придется учиться заботиться, опекать, разговаривать и быть преданным одному человеку. Если они смогут сдать этот экзамен на "пятерку" это сильно изменит Львов в лучшую сторону. Но сорваться, чтобы убежать на свободную полянку им будет хотеться долго. А некоторые и сбегут, о чем потом будут жалеть. Не исключено, что мужчин–Львов ждет встреча, которая изменит их так сильно, что они по-другому посмотрят на саму природу ухаживания. Не будут давить настойчивостью, а научаться галантности и терпению.

Дева

В какой-то очень замысловатый хоровод выстроятся планеты-покровители Дев таким образом, что они смогут настроить в себе несвойственную им эмпатию и погрузиться в отношения с головой. До такой степени, что иногда представители этого знака даже забудут про свои проблемы и планы. Особенно благоволит Девам период конца весны и начала осени. Звезды будут помогать построению этих отношений, но нужно будет проявить напористость. Они должны будут сделать первый шаг, иначе никакого развития событий не будет. К чему-то глобальному новые отношения не приведут, но заложат хороший фундамент на будущее. А вот у семейных Дев могут начаться проблемы в материальном плане. Не вините друг друга – лучше сядьте и обсудите, как вам жить дальше.

Весы

Весам в 2021 году придется несколько раз дуть на воду, прежде чем они встретят свой теплый стакан молока. Иногда им будет казаться, что их человек где-то потерялся в пути, а вот и зря. Во второй половине года их ждет внезапная встреча, которая совершенно перевернет мир отчаявшихся Весов. А вот те представители этого знака, что уже находятся в браке найдут в год Быка давно утерянную романтику. Они научаться разделять себя и детей, сокровенные отношения пары и вопросы семьи. И от этого чувства только усилятся.

Скорпион

Ох уж, этот Юпитер. Эта планета так сильно запудрит голову Скорпионам, что им будет казаться, что каждый следующий партнер гораздо лучше предыдущего. И в этой гонке за идеалом они рискуют упустить действительно своего человека. Пора уже принять, что совершенства не существует и перестать подбивать какие-то стандарты. Чем больше вы будете открыты для другого человека, тем большей вселенной он может для вас стать. А вот женатые/замужние Скорпионы откроют для себя мир путешествий. Они так долго были молодцами, что пора немножко забыть о долге и просто насладиться совместными поездками, тет-а-тетом и новыми видами. Не исключено, что итогом одной из таких вылазок станет прибавление в семье.

Стрелец

2021 год подкинет Стрельцам непростой выбор в любовном гороскопе: с одной стороны, отношения в паре обострятся до такой степени, что представители этого знака решат закончить отношения. Но им будет трудно сделать это без взаимных упреков и обид. А с другой стороны, если они решат все же сохранить отношения, то придется научиться проговаривать проблемы и решить их. Это трудно, но в итоге будет стоит того.

Одиноким представителям этого знака 2021 год подарит встречу с человеком, который он сильно повлияет на мировоззрение Стрельца. Это может привести как глубоким, длительным отношениям, так и стать хорошим воспоминаниям. Решать Стрельцам! Им как никогда придется проявить и лояльность, и мудрость одновременно.

Козерог

Как-то так получится, что Козерог не сможет легко пережить обиду, которую ему нанес близкий человек, что приведет к тому, что он подсознательно начнет искать другой источник любви. И его взгляд упадет на прошлые отношения, он решит возобновить связь со старой любовью. Оказавшись второй раз в той же реке, он поймет, что ошибся. И хорошо, если он сможет восстановить нынешние отношения и проработать обиду, и плохо, если все хорошее будет так легко сожжено дотла.

Как бы то ни было, это будет хорошим уроком для Козерогов на будущее. И они его не забудут. А вот для семейных Козерогов 2021 станет годом, когда они большее внимание уделят детям. У малышей откроются таланты, которые так восхитят представителей этого знака, что они постараются вложить много средств и сил для их развития.

Водолей

Одна из приоритетных черт Водолея – независимость, но при построении отношений именно оно мешает больше всего. Маска "мне никто не нужен" еще никому не сослужила доброй службы. Поэтому надевайте улыбку поярче, и вперед, навстречу новым знакомствам. Искренность, открытость и эмпатия вам в помощь. Женатым Водолеям нужно постараться сильно не критиковать своих партнеров. Иногда это сильно ранит их, и как вода медленно, но верно подтачивает камень вашего брака.

Особенным этот год станет для женщин- Водолеев. Мужчины будут просто сыплется на них с неба. Новые знакомства повлекут за собой открытие новых увлечений, а быть может даже смену работы. И единственное о чем будут жалеть дамы-Водолеи, и почему я не сделала это раньше.

Рыбы

В 2021 году Рыбы могут запутаться в сетях, которые сами же и расставили. Не надо играть с партнером в хитрые игры, и вас не будет ждать разочарования.

Во второй половине года настанет момент, когда представители этого знака не будут знать, куда плыть, но любой совет в этот момент будет лишним. Рыбы сами должны найти свои ответы на трудные вопросы. И они будут лежать в плоскости не отчаянного поиска любви, а желания эту самую любовь отдать. Как бы банально это не звучало, но чем больше вы готовы отдать, тем больше вы получите.

Кроме того, для Рыб в год Быка очень важно будет поймать то самое состояние потока, нащупать свою жизненную линию, а за ней придет все остальное: благополучие, брак, любовь. И хватит уже скромничать: вы офигенные и достойны самого лучшего.

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