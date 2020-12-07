Террориста, обезглавившего французского учителя, с почестями похоронили в Чечне

В церемонии прощания приняли участие порядка 200 человек.

В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями был похоронен Абдуллак Анзоров, сообщает zakon.kz.

18-летний чеченец отрезал голову учителю из Парижа 16 октября 2020 года в Конфлан-Сент-Онорин. Он был застрелен полицией во время задержания.

Молодой человек совершил преступление после того, как во время занятий педагог показал карикатуры издания "Шарли Эбдо" на пророка Мухаммеда.

Тело Анзорова было доставлено из Франции.

В церемонии прощания приняли участие порядка 200 человек – родные и близкие семейства Анзоровых. Местные власти приняли особые меры безопасности – в село, где проходили похороны, пускали в основном тех, кто там проживает, а в окрестностях для охраны порядка выставили 65 сотрудников полиции, - отмечает Baza.

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство, но добавил, что педагог спровоцировал молодого чеченца, совершившего преступление.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!