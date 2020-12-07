Как ведется подготовка кадров для строящегося онкоцентра в Нур-Султане

Наряду с подготовкой клинических специалистов, планируется обучение необходимых для страны специалистов немедицинского профиля: физиков, химиков, техников-дозиметристов, инженеров по радиационной безопасности и т.д.

О том, как решается вопрос кадрового обеспечения нового онкологического центра рассказал в интервью редакции zakon.kz Председатель Правления Национального научного онкологического центра Нур-Султана Буркитбаев Жандос Конысович.

- Диагноз "рак" звучит пугающе для каждого человека. Онкологические заболевания занимают второе место в РК по причине смертности населения. На 1 января 2020 года на онкологическом учете состояло 186 436 пациентов, что составляет более 1% от общей численности населения страны.

Поэтому по поручению Первого Президента РК – Лидера нации Назарбаева Нурсултана Абишевича ведется строительство Национального научного онкологического центра (ННОЦ) в г. Нур-Султан, где будет оказываться высокотехнологичная онкологическая помощь на основе передового международного опыта, а реализация проекта находится на контроле Главы государства Токаева Касым-Жомарта Кемелевича.

- В городах республиканского значения и областных центрах имеются онкологические диспансеры. Чем будет отличаться новый онкологический центр?

- Строительство нового центра продиктовано временем, ведь медицина и медицинская наука быстро развиваются.

С созданием центра казахстанские пациенты смогут получать специализированное лечение в соответствии с лучшей международной практикой у себя, на родине, рядом со своими близкими.

Новый онкологический центр будет состоять из современной клиники, научно-исследовательского центра, научных и клинических лабораторий.

ННОЦ предстоит стать центром координации и контроля за развитием онкологической службы страны, в котором будут сконцентрированы самые передовые технологии в диагностике и лечении онкопатологии: радиологическое отделение с роботизированными системами для облучения, современные высоко- и низкоэнергетические линейные ускорители, отделения лазерной, радионуклидной терапии, клеточно-иммунная терапия, основанная на персонализированном подходе в медицине, а также центры протонной и ядерной медицины, которые будут представлены в Казахстане впервые.

- Для достижения поставленных задач необходимы высококвалифицированные кадры. Как решается вопрос формирования кадрового состава?

- Необходимо отметить, что центр начал разворачивать свою деятельность в 2019 году на базе действующего Национального научного центра онкологии и трансплантологии (ННЦОТ) с полной преемственностью деятельности и привлечением всех сотрудников ННЦОТ. В центре работают ведущие специалисты в области онкологии, онкогематологии, онкохирургии и т.д.

Сейчас в клинике работают 160 врачей и 278 специалистов со средним медицинским образованием. После завершения строительства штат нового центра будет увеличен. Врачебный персонал будет составлять порядка 500 специалистов, около 700 - со средним медицинским образованием, а также порядка 70 сотрудников, среди которых, провизоры, фармацевты и специалисты с техническим образованием для сопровождения работы протонного и ядерного центров.

Поэтому одновременно со строительством, актуальной задачей для нас является наращивание кадрового и научного потенциала. Эта задача реализуется нами путем организации подготовки и обучения специалистов ННОЦ, как медицинского, так и немедицинского профиля в клинических и учебных базах стратегических партнеров по направлениям: онкология, онкогематология, лучевая диагностика, ядерная медицина, протонная терапия и т.д.

Здесь, прежде всего, нужно отметить, что современная онкология держится на трех китах – хирургия, химиотерапия, лучевая терапия и диагностика. Исходя из этого, мы занялись поиском лучших клиник мира, в которых диагностика и лечение онкологических заболеваний осуществляется с применением передовых технологий.

На основе изучения международного опыта, посещения ведущих онкологических центров Европы и Азии, научного и технического потенциала этих клиник, а также с учетом оптимальных затрат, логистике, мы определили перечень клиник и заключили с ними меморандумы о сотрудничестве.

Таким образом нашими стратегическими партнерами стали: Университетская клиника University College London, Западногерманский онкологический центр (Эссен, Германия), Клиника онкогематологии Шаритэ (Берлин, Германия), Датский протонный центр (Орхус, Королевство Дании), Национальный онкологический центр Японии (Токио/Касива, Япония), Национальный онкологический центр Южной Кореи (Коян, Южная Корея), Сеульский Национальный Университет (Сеул, Южная Корея), Манчестерский университет (Манчестер, Великобритания), Институт Кюри (Париж, Франция), Международный институт им. Березина Сергея (Санкт-Петербург, Россия), Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии Федерального медико-биологического агентства (Димитровград, Россия).

- То есть, на сегодняшний день это самые передовые клиники в части диагностики и лечения онкологии?

- Безусловно. О преимуществах каждой из представленных клиник-партнеров можно говорить много.

К примеру, Датский протонный центр – это национальный исследовательский центр при Больнице Университета Орхуса. Выбор этой клиники не случаен. Новый лечебно-диагностический корпус ННОЦ будет зеркальным отражением Датского центра, в котором будут представлены центры протонной и ядерной медицины, отделения лучевой терапии с комплексным оснащением высокотехнологичным оборудованием компании Varian Medycal Systems.

Клиника Шаритэ представляет для нас интерес в части лечения пациентов онкогематологического профиля. В ней доступны все самые современные методы лечения рака, которые еще не применяются в других странах и т.д.

- За счет каких средств будут обучаться ваши специалисты и по каким именно направлениям?

- Здесь мы проработали несколько направлений.

Первое – организация обучения наших специалистов в рамках программы "Болашак". Для этого Министерство образования и науки РК поставило перед нами задачу найти клинические базы, где будут обучаться наши специалисты и обеспечить целевое назначение этого обучения, т.е. возврат и востребованность обученных специалистов, что и было проработано нами. ННОЦ заключил меморандумы о сотрудничестве с нашими стратегическими партнерами и совместно с АО "Центр международных программ "Болашак" разработал программы целевой подготовки специалистов онкослужбы на базе указанных клиник-партнеров.

Перечень направлений обучения в рамках программы "Болашак" достаточно широк. Продолжительность обучения по различным программам составляет от 3-х до 12 месяцев. По окончанию обучения подготовленные специалисты будут работать в новом онкологическом центре.

Наряду с подготовкой клинических специалистов, планируется обучение необходимых для страны специалистов немедицинского профиля: физиков, химиков, техников-дозиметристов, инженеров по радиационной безопасности и т.д. В Датском протонном центре, в Манчестерском университете (Великобритания), а также в Институте Кюри (Франция) обучение пройдут специалисты для работы с оборудованием протонной и лучевой терапии. Для специалистов ядерной медицины запланировано обучение на базе циклотронного завода "S.A. Ion Beam Applications", в Лёвене-ла-Нев (Бельгия).

Всего будет подготовлено порядка 70 специалистов немедицинского профиля.

В рамках обучающих программ проработан вопрос подготовки специалистов цитологии и патоморфологии - одного из важнейших, фундаментальных направлений в онкологии, на основе которого формируется эффективная тактика лечения пациентов. Их обучение пройдет в Национальном онкологическом центре Японии (Токио/Касива), Сеульском Национальном Университете, Западногерманском онкологическом центре (Эссен, Германия), Клинике онкогематологии Шаритэ (Берлин, Германия).

Таким образом, только в 2021 году в рамках программы "Болашак" будет обучено более 100 специалистов, из них, 71 врач, 12 специалистов инженерно-технического профиля и 20 медицинских сестер с высшим образованием.

Второе направление – подготовка специалистов при финансовой поддержке Всемирного банка. Здесь также Всемирный банк заявил о своей поддержке при условии, если мы обеспечим клинические базы, где наши специалисты будут обучаться бесплатно, то банк обеспечит финансирование логистики и проживания обучающихся без конкурсных процедур.

Мы эту работу провели. По линии Всемирного банка обучение запланировано на базе клиник-партнеров: Национальный онкологический центр Японии по направлениям - хирургическое лечение и лабораторная диагностика в онкологии, Национальный онкологический центр Южной Кореи – лучевая терапия, радионуклидная диагностика, организация работы центра по контролю за раковыми заболеваниями, а также в Клинике Шаритэ (Германия) по направлениям - трансплантация костного мозга, диагностика и лечение в онкогематологии, а также современные клеточные терапии в онкогематологии.

К сожалению, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы и начать обучение в запланированные сроки не удалось. Поэтому при согласовании со Всемирным банком и обучающей стороной подготовка специалистов перенесена на следующий, 2021 год. Всего планируется обучить порядка 34 специалистов.

Помимо указанных направлений в части подготовки специалистов онкослужбы, нами также прорабатывается вопрос об организации стажировок по 005 бюджетной программе по компоненту "Обучение за рубежом", продолжительностью от 1 до 2-х месяцев. Обучение запланировано как для специалистов с опытом работы, так и для молодых перспективных специалистов. В рамках данной программы помимо врачей, предусмотрено обучение и среднего и младшего медперсонала. В целом, по данной программе планируется обучить порядка 80 специалистов.

Кроме того, для укомплектования нового центра квалифицированными кадрами мы взаимодействуем с медицинскими вузами и колледжами страны.

В этом году мы внедрили целевой грант – грант Национального научного онкологического центра для обучения резидентов по клиническим специальностям. В результате отбора грант получил 21 перспективный выпускник вузов страны с высокими показателями GPA, владением английского языка, имеющий научные публикации.

В данное время нами прорабатывается вопрос о привлечении спонсорской помощи со стороны известных активных бизнесменов, заинтересованных в развитии отечественной медицины, для покрытия затрат на обучение будущих специалистов с последующим трудоустройством. Как известно, это достаточно распространенная практика в странах Запада, в которых представлены различные стипендиальные фонды и программы, покрывающие обучение и проживание студентов.

Предполагается, что это будут именные стипендии успешных представителей казахстанского бизнеса. В настоящее время несколько компаний и меценатов заявили о своей заинтересованности и готовы оказать финансовую поддержку нашим резидентам. Это порядка 42 млн с учетом сроков обучения (2020-2023 гг.). Таким образом на одного резидента в год именная стипендия от мецената составит порядка 1 млн тенге.

Но подготовка специалистов – это только одно направление работы, которое ННОЦ реализует в целях обеспечения укомплектованности нового центра квалифицированными кадрами.

Сейчас, когда в стране ощущается острая нехватка медицинских работников, для привлечения квалифицированных кадров помимо материальных стимулов, необходимо применение мер социальной поддержки. Мы активно прорабатываем вопрос об обеспечении жильем будущих специалистов нового центра.

Так, при поддержке акимата г.Нур-Султан и при согласовании с Министерством здравоохранения ННОЦ выделен земельный участок площадью 17,8 соток по адресу пр. Кабанбай батыра, 29/1 за зданием городской прокуратуры района "Есиль". Это буквально в 100 метрах от строящегося нового центра. На этом участке, определенному согласно Генеральному плану г.Нур-Султан под госнужды, будет построен многоквартирный жилой комплекс на 500 мест для молодых специалистов ННОЦ, как медицинского, так и инженерно-технического профиля.

- Если бы Вам можно было бы заглянуть в будущее ННОЦ, то каким бы Вы хотели его увидеть?

Полагаю, что предпринятые меры по развитию онкослужбы, дадут положительные плоды как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Подготовленная группа квалифицированных клиницистов с опытом проведения научных исследований, а также высокоспециализированных кадров технического профиля, обученных по современным международным стандартам, составят интеллектуальное ядро будущего центра, что позволит осуществить трансфер лучших международных технологий в наш Центр, а мы далее внедрим в здравоохранение Казахстана.

Благодаря чему ННОЦ сможет реализовать основные направления своей деятельности по разработке персонифицированных методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, паллиативной помощи, а также внедрению в практику новых инновационных технологий.

Предпринятые меры позволят перезагрузить онкологическую службу в соответствии с современными тенденциями и в ближайшем будущем создать собственную Национальную школу онкологии Казахстана.

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