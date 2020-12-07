В Индии 315 человек заболели неизвестной болезнью 

Один человек скончался.

В Индии мужчина умер от неизвестной болезни, еще 315 граждан были госпитализированы с симптомами того же недиагностированного заболевания, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета The Hindu, жители с симптомами неизвестной болезни стали поступать в больницы 5 декабря, и к вечеру 6 декабря их число достигло 315. Среди госпитализированных числятся 46 детей и 70 женщин.

По данным врачей, у больных наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. У большинства состояние остается стабильным. Результаты тестов на коронавирус у пациентов оказались отрицательными.

Возбудитель болезни не выявлен. Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены для анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы, - сказали представители местных органов здравоохранения.

По их словам, не исключено, что произошло массовое заражение в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.

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