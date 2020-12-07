Они открывали фишинговые ресурсы с вредоносным ПО.

В Казахстане с 6 декабря проходят киберучения. Целью проводимых киберучений является проверка государственных органов, подразделений по обеспечению информационной безопасности, оперативных центров информационной безопасности, критически важных объектов информатизации, противостоять возникающим угрозам. Об этом заявил председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов, сообщает zakon.kz.

Условным нарушителем из экстремистских и религиозных побуждений будут совершены массированные DDoS-атаки на объекты информатизации электронного правительства. Произведены попытки взлома государственных интернет-ресурсов, распространяться недостоверная информация в социальных сетях, попытки фишинга и распространение вредоносного программного обеспечения, - сказал Руслан Абдикаликов.

Последнее мероприятие стартовало по плану киберучений немного раньше. Многие госслужащие уже столкнулись с фишинговой рассылкой тестового вредоносного программного обеспечения на своих рабочих местах.

Об этих результатах доложим после учений. Предварительно, около 30% госслужащих нарушили политику информационной безопасности и открывали фишинговые ресурсы с вредоносным ПО, - рассказал он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!