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Почему в киберучениях принимает участие КНБ 

Исходя из плана учений, у каждого своя роль.

Фото : pixabay.com7 декабря 2020, 10:40

Почему в учениях, организованных министерством цифрового развития, принимают участие представители КНБ, АО "Государственная техническая служба", ОО "ЦАРКА", рассказал председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов, сообщает zakon.kz.

Исходя из плана учений, у каждого своя роль. Защитные технические механизмы, предусмотренные системой "Киберщит Казахстана" будут задействовать сотрудников КНБ и национальный координационный центр информационной безопасности АО "Государственная техническая служба". Роль условного нарушителя выполнит профессиональная команда ЦАРКА, - сказал он.

По его словам, межотраслевое взаимодействие заинтересованных государственных органов и общая координация киберучений за министерством цифрового развития.

Напомним, с 6 декабря в Казахстане проходят киберучения.


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