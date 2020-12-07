Почему в киберучениях принимает участие КНБ
Исходя из плана учений, у каждого своя роль.
Фото : pixabay.com7 декабря 2020, 10:40
Почему в учениях, организованных министерством цифрового развития, принимают участие представители КНБ, АО "Государственная техническая служба", ОО "ЦАРКА", рассказал председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов, сообщает zakon.kz.
Исходя из плана учений, у каждого своя роль. Защитные технические механизмы, предусмотренные системой "Киберщит Казахстана" будут задействовать сотрудников КНБ и национальный координационный центр информационной безопасности АО "Государственная техническая служба". Роль условного нарушителя выполнит профессиональная команда ЦАРКА, - сказал он.
По его словам, межотраслевое взаимодействие заинтересованных государственных органов и общая координация киберучений за министерством цифрового развития.
Напомним, с 6 декабря в Казахстане проходят киберучения.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050131-d6503703ea39b71c08ed6eae4d4f0dd9
Сейчас читают