Связаны ли киберучения с выборами в Мажилис

Плановые учения проходят с 2017 года.

В Комитете по информационной безопасности прокомментировали предположения о взаимосвязи киберучений в Нур-Султане с выборами в Мажилис, сообщает zakon.kz.

По словам председателя Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслана Абдикаликова, ее нет - учения плановые.

Он отметил, что плановые учения проходят с 2017 года.

Сертификат необходим, чтобы гражданин продолжал получать доступ в интернет. В этом году в рамках больших киберучений мы попробовали в течение суток посмотреть, как работает этот функционал, - добавил он.

Абдикаликов заявил, что проблемные моменты будут исправлены.

В этом году так совпало. Во-первых, пандемия внесла свои коррективы. Эти учения у нас оттянулись к концу года. И к концу года стало известно, что будут выборы 10 января. С выборами это не связано. Использование сертификата законодательно закреплено. Применение сертификата будет применено в случае прямой угрозе безопасности нашей стране, - уточнил председатель.

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