Связаны ли киберучения с выборами в Мажилис
Плановые учения проходят с 2017 года.
Фото : newtimes.kz7 декабря 2020, 10:55
В Комитете по информационной безопасности прокомментировали предположения о взаимосвязи киберучений в Нур-Султане с выборами в Мажилис, сообщает zakon.kz.
По словам председателя Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслана Абдикаликова, ее нет - учения плановые.
Он отметил, что плановые учения проходят с 2017 года.
Сертификат необходим, чтобы гражданин продолжал получать доступ в интернет. В этом году в рамках больших киберучений мы попробовали в течение суток посмотреть, как работает этот функционал, - добавил он.
Абдикаликов заявил, что проблемные моменты будут исправлены.
В этом году так совпало. Во-первых, пандемия внесла свои коррективы. Эти учения у нас оттянулись к концу года. И к концу года стало известно, что будут выборы 10 января. С выборами это не связано. Использование сертификата законодательно закреплено. Применение сертификата будет применено в случае прямой угрозе безопасности нашей стране, - уточнил председатель.
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