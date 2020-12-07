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Курс доллара прибавил на торгах

Доллар подрос на 0,47 тенге.

Фото : rg.ru7 декабря 2020, 11:13

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 421,37 тенге, поднявшись на 0,47 тенге, передает zakon.kz.

Напомним, на прошлой неделе доллар существенно подешевел.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 421,8-423,3 тенге, евро - 511,5-513,5 тенге, рос. рубль - 5,65-5,70 тенге.

Тем временем мировые цены на нефть снижаются на ведущих мировых биржах.

Так, январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,54%, составив $46,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подешевели на 0,49% — до $49,01 за баррель.


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