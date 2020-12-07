В Алматы госслужащие нарушали права предпринимателей
В одном случае 48 предпринимателей незаконно привлекли к адмответственности, хотя они предоставили их досрочно.
Фото : nalogikz.kz7 декабря 2020, 11:36
В Алматы прокуратура отменила незаконные в отношении предпринимателей акты о привлечении к ответственности, передает zakon.kz.
Согласно данным пресс-службы ведомства, были восстановлены права более 70 предпринимателей.
В одном случае 48 предпринимателей незаконно привлекли к административной ответственности за непредставление налоговой отчетности (ст. 272 ч.1 КоАП). В другом - 23 предпринимателям необоснованно приостановили расходные операции по банковским счетам (согласно ст.118 Налогового Кодекса, отменяется в течение суток после погашения налоговой задолженности).
Эти незаконные решения уполномоченных органов отменены прокурорами Турксибского и Бостандыкского районов, так как налоговые отчетности предоставлялись досрочно, а налоговые задолженности погашены. Принятыми мерами права предпринимателей восстановлены и виновные должностные лица привлечены к ответственности, - сообщили в прокуратуре.
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