В Интернете заявили, что государства Казахстан не существует

Пользователь по ошибке принял за доказательство название корпорации "Правительство для граждан".

В Казнете вновь распространяют выдуманные истории. На этот раз обсуждают теорию о том, что государства Казахстан не существует, сообщает zakon.kz.

Как отмечает stopfake.kz, к таким любопытнейшим выводам пришел один из пользователей. Он сообщил, что заметил на неких официальных документах формулировку "Корпорация "Республика Казахстан", а печати госорганов якобы не соответствуют стандартам.

Вероятно, пользователь по ошибке принял за доказательство своей теории название НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Понятие "Корпорация "Республика Казахстан" в наименованиях государственных органов отсутствует, а также законодательно нигде не закреплено. Вместе с тем постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 39 путем реорганизации и слияния республиканских государственных предприятий на праве хозяйственного ведения "Центр обслуживания населения" Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан преобразовано в некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале, — говорится в официальном сообщении Министерства юстиции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!