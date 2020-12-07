В КНБ ответили, нужно ли устанавливать сертификат безопасности

Этап с использованием сертификата завершен, однако киберучения еще продолжаются.

Заместитель директора департамента информационной безопасности КНБ РК Галымбек Татенов рассказал, нужно ли казахстанцам устанавливать на свои устройства казахстанский сертификат безопасности, передает zakon.kz.

В минувшие выходные в столице были проведены киберучения, многие жители Нур-Султана не могли зайти в социальные сети.

Председатель комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов заявил, что этап с использованием сертификата завершен, однако учения еще продолжаются.

Один из пунктов учений связан с использованием сертфииката безопасности, его считаем исполненным. Сами учения будут продолжаться и дальше. У нас в стране около 200 государственных веб-ресурсов и около 400 информационных систем. Мы все должны проверить на готовность. Этап связанный с сертификатом безопасности завершен - пояснил он.

Галымбек Татенов ответил на вопрос журналиста о необходимости установки сертификата после учений.

Сейчас устанавливать сертификат - технические условия не побуждают. Но в будущем, чтобы исключить проблемы, если возникнет какая-либо ситуация, чтобы не возвращаться и заново не устанавливать сертификат, пусть он стоит на вашем устройстве, - ответил он.

Журналист уточнила, будет ли у нее доступ к сети, если она откажется устанавливать сертификат.

Вы можете его не ставить. Элемент установки сертификата безопасности на свое устройство - вы можете поставить его добровольно. Если вы хотите иметь доступ, чтобы вам весь ресурс не отключался, а только точечная блокировка работала, сертификат помогает это сделать, - объяснил Татенов.

Глава комитета по информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов подчеркнул, что в отношении сотрудника, который злоупотребит сертификатом и произойдет утечка личных данных, будет возбуждено уголовное дело.

Чтобы получить данные на человека из этой машины, существует закон об оперативно-розыскной деятельности, есть УПК РК, за всеми действиями правоохранительных органов высший надзор осуществляет Генпрокуратура. В отношении сотрудника, кто злоупотребит этим, есть уголовная ответственность. Он будет сидеть в тюрьме, - сказал он.

Он также принес извинения перед жителями столицы за вызванные во время учений неудобства.

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