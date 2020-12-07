БРК привлек кредитную линию от ЕАБР в российских рублях

Кредитный договор подписали главы банков развития Абай Саркулов и Николай Подгузов.

В ходе Первого Евразийского конгресса АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, Банк, дочерняя структура Холдинга "Байтерек") и Евразийский Банк Развития (ЕАБР) подписали кредитный договор на предоставление Банку Развития кредитной линии, а также четырехсторонний меморандум о сотрудничестве с ВЭБ.РФ, Евразийским банком развития и Банком Развития Республики Беларусь.

Согласно условиям кредитного договора, ЕАБР предоставляет БРК кредитную линию на сумму 5, 72 млрд российских рублей сроком на 7 лет.

Банк Развития предлагает бизнесу финансовые и кредитные продукты на различных стадиях реализации проектов – от инвестиционной фазы до экспорта готовой продукции. Для финансирования своих проектов, БРК успешно привлекает заемные средства как на внутреннем, так и на международных рынках капитала. В начале этого года Банк осуществил третий выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге, которые были размещены среди широкого круга зарубежных и казахстанских институциональных инвесторов. Подписание документа между Банком развития Казахстана и ЕАБР еще раз доказывает, что БРК по праву считается стабильным, опытным и надежным партнером. Привлекаемые финансовые средства в российских рублях, позволят кредитовать бизнес на выгодных условиях для казахстанских предпринимателей.

Кредитный договор подписали главы банков развития Абай Саркулов и Николай Подгузов.

Хотелось бы отметить, что подписанный с ЕАБР документ позволит положить начало для нового направления сотрудничества по реализации сделок в российских рублях в рамках приоритетных направлений кредитования Банка развития Казахстана. Евразийский Банк Развития является одним из надежных и долгосрочных партнеров БРК. Мы уже имеем успешный опыт сотрудничества, в частности, совместного финансирования проекта по строительству газопровода "Сарыарка", - подчеркнул глава БРК Абай Саркулов.

В свою очередь председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов дополнил:

"ЕАБР и БРК связывают долгосрочные партнерские отношения. Уверен, что подписанный договор создаст новые возможности для наших казахстанских коллег в рамках инвестиционной деятельности".

Кроме того, между Банком развития Казахстана, государственной корпорацией развития России ВЭБ.РФ, Евразийским банком развития и Банком Развития Республики Беларусь подписан меморандум о сотрудничестве, предполагающий объединение усилий для развития интеграции между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) путем осуществления совместной инвестиционной деятельности и финансирования проектов на территории ЕАЭС.

Сотрудничество БРК и ВЭБ длится уже не первый год, мы активно и плодотворно работаем по линии МБО ШОС, и открыты к новым возможностям сотрудничества с Банком Развития Республики Беларусь в рамках подписанного документа, который позволит сторонам совместно рассматривать финансирование инвестиционных проектов, реализуемых на территории присутствия сторон и способствующих развитию интеграции между странами ЕАЭС, - дополнил Председатель Правления Банка Развития Казахстана Абай Саркулов.

Ранее БРК заявлял о своих стратегических инициативах, в части тесного сотрудничества с институтами развития и банками второго уровня для совместного финансирования проектов, и Евразийский Банк Развития является одним из надежных и долгосрочных партнеров в этом направлении.

ЕАБР и БРК связывают долгосрочные партнерские отношения. Уверен, что подписанный договор создаст новые возможности для наших казахстанских коллег в рамках инвестиционной деятельности. Что касается меморандума — это не только продолжение успешного сотрудничества с каждой из сторон, но и новый этап взаимоотношений ключевых финансовых институтов наших стран, направленный на развитие и интеграцию стран ЕАЭС, - отметил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов.

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