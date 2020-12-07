В Казахстане потеплеет
Также ожидаются осадки в виде снега.
Фото : pixabay.com7 декабря 2020, 12:06
В РГП "Казгидромет " предоставили прогноз погоды на 8-10 декабря, сообщает zakon.kz.
Ложбина циклона, продвигающаяся из районов Обской губы на территорию Казахстана, принесет с собой осадки в виде снега и повышение температуры воздуха, - сообщили в ведомстве.
Местами будут наблюдаться туманы, гололед, усиление ветра с метелями.
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