Памятную банкноту в 1000 тенге обязаны принимать при любых платежах - Нацбанк

В случае отказа в приеме необходимо обратиться в территориальный филиал Национального банка для принятия соответствующих мер.

Банкнота номиналом 1000 тенге, посвященная памятнику тюркской письменности "Күлтегін", является законным платежным средством и ее везде обязаны принимать. Об этом сообщил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Нацбанка Ануар Кониркульжаев, передает zakon.kz.

Национальный банк Казахстана напоминает, что банкнота номиналом 1000 тенге, посвященная памятнику тюркской письменности "Күлтегін", является законным платежным средством. Ее обязаны принимать по всем видам платежей, банковских операций и переводов. Данная банкнота без ограничения разменивается и обменивается всеми банками и отделениями АО "Казпочта", - пояснил он.

Памятная банкнота "Күлтегін" была выпущена в обращение в 2013 году тиражом в 20 млн штук. Она не имеет срока завершения хождения и изымается из оборота по мере естественного износа.

Если предприниматели отказываются принимать данные банкноты, то им согласно статье 206 КоАП РК, грозит предупреждение. В случае повторения ситуации в течение года, предусмотрен штраф в размере от 5 до 25 МРП, - отметил Ануар Кониркульжаев.

По его словам, в случае отказа в приеме необходимо обратиться в территориальный филиал Национального банка для принятия соответствующих мер. При этом рекомендуется производить видеофиксацию либо потребовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты.

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