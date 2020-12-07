Казахстанцев вновь допустили к партнерским родам
Партнеру необходимо иметь справку с отрицательным результатом теста.
Фото : carmentaclub.ru7 декабря 2020, 12:49
В Казахстане вновь разрешили партнерские роды, сообщает zakon.kz.
Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов внес дополнения в предыдущие постановления.
Разрешено проведение партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток, - говорится в документе.
Новое постановление в основном касается мер в отношении прибывающих в Казахстан граждан.
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