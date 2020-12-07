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Казахстанцев вновь допустили к партнерским родам

Партнеру необходимо иметь справку с отрицательным результатом теста.

Фото : carmentaclub.ru7 декабря 2020, 12:49

В Казахстане вновь разрешили партнерские роды, сообщает zakon.kz.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов внес дополнения в предыдущие постановления.

Разрешено проведение партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток, - говорится в документе.

Новое постановление в основном касается мер в отношении прибывающих в Казахстан граждан.


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