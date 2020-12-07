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Казахстанцев возмутил пункт о размере зарплаты в "Паспорте здоровья"

Они нужны для системы обязательного медицинского страхования.

Фото : doclvs.ru7 декабря 2020, 12:57

На сайте "Открытого правительства" размещен проект приказа "Об определении объема и кратности данных для предоставления в Национальный электронный паспорт здоровья и электронные информационные ресурсы", который предполагает включение в "Паспорт здоровья" казахстанцев пунктов о заработной плате, месте работы и расходах на коммунальные услуги. Этот момент некоторых возмутил, передает zakon.kz.

В соцсетях стали предполагать, что это необходимо для тотального контроля казахстанцев. В Министерстве здравоохранения эту версию опровергли, пишет Stopfake.kz.

В ведомстве подтвердили, что в "Паспорте здоровья" есть пункты о доходах и расходах пациентов. Но они нужны для системы обязательного медицинского страхования. Посторонние лица не будут иметь доступа к этой информации.

Полученные данные, которые в дальнейшем хранятся в информационных системах министерства, используются не только для формирования электронного паспорта здоровья, но и для планирования оперативных, стратегических решений, формирования статистики, для оплаты оказанных услуг медицинским организациям и другое. В данном перечне отображены данные о заработной плате медицинского персонала, а также коммунальные и прочие затраты медицинской организации, которые являются фактически понесенными затратами данной организации, - сказано в официальном сообщении Республиканского центра электронного здравоохранения МЗ РК.

Также казахстанцев удивило, что в пункте "Пол ребенка" есть опции, такие как "не определен" и "не известен". В Минздраве поясняют, что эти варианты используются в случае, если из-за тяжести травм, таких как ожоги или повреждения после серьезных аварий, определить пол не представляется возможным. Эти формулировки также применяют в случае прерывания беременности на ранних стадиях, когда плод еще не сформирован полностью.


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