Алматы "вооружился" к новой волне коронавируса

Подготовлено более 7 тысяч ковидных коек в госпиталях.

Бакытжан Сагинтаев рассказал об усиленных мерах к новой волне пандемии, сообщает zakon.kz.

На брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК аким города отметил, что подготовлено 23 ковидных стационара мощностью 7011 коек, в том числе 250 реанимационных.

В этом году закуплено 4197 единиц оборудования для 74 стационаров и клиник, – сообщил аким.

Он уточнил, что работа скорой медицинской помощи и маршрутизация больных переведены на новые алгоритмы.

Закуплено 35 новых карет скорой помощи. До 16 декабря поступит дополнительно 50 новых машин. В начале 2021 года – еще 50. Централизована работа общегородской лабораторной сети и диагностики пациентов. Общая мощность – более 14 тысяч ПЦР-исследований в сутки с возможностью расширения до 22 тысяч исследований в сутки, - добавил Сагинтаев.

Кроме того, создан единый банк КТ-, МРТ-, рентген-снимков с прямым доступом для городских стационаров. ИТ-платформа на основе искусственного интеллекта определяет наиболее пораженные участки легких, что помогает врачам поставить точный диагноз и повышает качество лечения.

В прошлом году мы приняли 3-летний городской план по обеспечению медицинскими услугами в шаговой доступности. Всего будет построено 35 амбулаторий. Уже введено в строй 16 амбулаторий, в следующем году вводятся еще 11, – отметил Сагинтаев.

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