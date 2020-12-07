Перевод алматинской ТЭЦ на газ - во сколько снизятся вредные выбросы?

Власти решили вопрос с переводом ТЭЦ-2 на природный газ.

На брифинге в СЦК аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о работе по улучшению экологической ситуации в городе, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Сагинтаева, экология является важнейшим вопросом для алматинцев.

Поставлена точка в решении многолетней проблемы с модернизацией ТЭЦ-2 - 30% от общего объема выбросов. В результате модернизации и перевода ТЭЦ-2 на природный газ, выбросы сократятся с 38 тысяч до 6,8 тысяч тонн, доля вредных выбросов в атмосферу снизится в 6 раз, - сказал он.

Аким добавил, что такое решение стало возможным благодаря поддержке Елбасы и Президента страны.

Другой важный вопрос заключается в газификации частного сектора.

В прошлом году мы добились 99% обеспечения газом жителей города. На сегодня остается 1840 неподключенных домов, - пояснил Сагинтаев.

Он указал, что сейчас с одним из банков ведется беспроцентное кредитование газификации. Для социально уязвимых слоев населения акиматом решен вопрос о бесплатном подключении к газу.

Общественный транспорт переводится на газ и электричество. В этом году введен запрет на закуп дизельного общественного транспорта. Закуплено 150 газовых автобусов, 390 имеются. Переведено на газ 200 единиц такси. Запущено на маршруты 14 электроавтобусов третьего поколения, планируется запуск еще 37 ед. до конца второго квартала 2021 года, - отметил градоначальник.

Также ведется масштабная работа по увеличению зеленого фонда. Принята 3-летняя городская программа "Жасыл Алматы" по посадке 1 млн деревьев. В прошлом году высажено 130 тысяч саженцев. В 2020 году посажено 250 тысяч зеленых насаждений.

В этом году площадь зеленых насаждений на одного человека увеличится с 7,7 кв. м. до 8,5 кв.м. - рост на 11%. В 2022 году площадь зеленых насаждений на одного человека составит 11 кв.м. (норма - 10 кв.м.).

Позиция акимата – решать экологические проблемы мегаполиса при активном участии гражданского общества. Мы работаем вместе, - заключил аким.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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