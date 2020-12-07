Как выглядят новые предупреждения о вреде курения
Новые наклейки должны появиться после 15 декабря.
Фото : Минздрав7 декабря 2020, 13:26
Министр здравоохранения РК своим приказом от 30 ноября 2020 года утвердил эскизы предупреждений о вреде потребления табачных изделий и никотина, передает zakon.kz.
Эскизы предупреждений о вреде потребления изделий с нагреваемым табаком
Эскизы предупреждений о вреде потребления табака для кальяна и кальянной смеси
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (4 декабря).
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