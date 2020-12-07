Горячие новости
Читайте также

Как выглядят новые предупреждения о вреде курения

Новые наклейки должны появиться после 15 декабря.

Фото : Минздрав7 декабря 2020, 13:26

Министр здравоохранения РК своим приказом от 30 ноября 2020 года утвердил эскизы предупреждений о вреде потребления табачных изделий и никотина, передает zakon.kz.

Эскизы предупреждений о вреде потребления изделий с нагреваемым табаком

Эскизы предупреждений о вреде потребления табака для кальяна и кальянной смеси

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (4 декабря).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты