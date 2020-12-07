Массовым прибытием полицейских закончился детский день рождения
Мать именинника поругалась с сожителем.
Фото : кадр видео7 декабря 2020, 13:39
В Павлодаре произошел конфликт, в результате которого были задержаны трое нетрезвых людей, передает zakon.kz.
Видео, на котором во дворе дома стоит сразу с десяток полицейских авто, появилось в соцсетях.
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В полиции региона сообщили, что это был вызов на "шум соседей". Инцидент произошел 6 декабря вечером, в доме по ул. Академика Чокина, 99.
Прибывшими полицейскими установлено, что 35-летняя павлодарка отмечала день рождения 12-летнего сына, куда были приглашены два друга, также в гости пришел ее 33-летний брат. После совместного распития алкогольных напитков между 35-летней женщиной и ее 30-летним сожителем произошел конфликт. По прибытию полицейских, участники конфликта вели себя агрессивно, на замечания полицейских не реагировали. В ходе конфликта, несовершеннолетние не пострадали. После разбирательств их передали законным представителям, - сказано в сообщении полиции.
Медосвидетельствование показало, что все трое конфликтующих находились в алкогольном опьянении. В отношении участников конфликта начаты административные производства.
Большое скопление полицейских авто в ДП пояснили тем, что в полицию поступило несколько вызовов от обеспокоенных соседей.
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