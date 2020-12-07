Названа причина густого смога в Нур-Султане

На погоду столицы оказывает влияние антициклон.

В РГП "Казгидромет" назвали причину возникновения смога 6-7 декабря в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) в Нур-Султане зафиксированы с 19 часов 6 декабря.

1) По взвешенным частицам РМ-2,5: 246 случаев превышения до 5,2 ПДК;

2) Взвешенным частицам РМ-10: 161 случай превышения до 2,2 ПДК;

3) Оксиду углерода: 55 случаев превышения до1,8 ПДК;

4) Сероводороду: 55 случаев превышения до 2,5 ПДК;

5) Диоксиду серы: 3 случая превышения до 1,1 ПДК;

6) Оксиду азота: 1 случай превышения на уровне 1,2 ПДК.

Загрязнение атмосферного воздуха отмечалось по всем постам наблюдения, максимальное загрязнение зафиксировано в районах Коктал-1, пр. Туран и ул. Туркестан, - отметили синоптики.

7 декабря на погоду столицы оказывает влияние антициклон.

Погода наблюдается преимущественно без осадков, отмечался умеренный мороз до 24-28ºС, наблюдается туман. Подобные погодные условия характерны для области повышенного давления – малооблачная, безветренная погода и выхолаживание воздуха. В верхних слоях атмосферы перемешивание воздушных масс тоже отсутствует, что и приводит к образованию туманов, - добавили метеорологи.

Мороз – 25 градусов и безветренная погода способствовали скоплению загрязняющих веществ от отопления частного сектора города, вследствие чего образовался густой едкий смог.

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