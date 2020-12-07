Непобежденный Мейвезер сразится с неопытным Youtube-блогером
Обернется ли бой избиением или же неожиданной победой молодого блогера?
Непобежденный боксер Флойд Мейвезер сразится с известным Youtube-блогером Логаном Полом, который, к слову, не имеет опыта на ринге, передает zakon.kz.
О намечающейся бойне сообщил сам Мейвезер в Instagram. По словам спортсмена, поединок пройдет 20 февраля 2021 года.
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43-летний Мэйвезер начал карьеру в 1996 году. Последний поединок он провел в августе 2017 года, где побелил бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Он нокаутировал бойца в десятом раунде.
25-летний Логан Пол дебютировал в ноябре 2019 года. Он вышел на ринг против своего "коллеги по цеху" - блогера KSI.
Место проведения уникального поединка между профессиональным бойцом и блогером еще не раскрыто.
В последнее время и Мейвезер и Пол подогревали интерес к бою в социальных сетях. Боксер предупреждал 25-летнего блогера, что он получит то же самое обращение, что и Конор в 2017 году. В свою очередь Пол лаконично ответил в Twitter "50-1", намекая на первое поражение.
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