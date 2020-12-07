Пропустившая 12 голов вратарь сборной Казахстана покоряет Интернет

Казахстанская сборная проиграла Франции в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 со счетом 12:0.

В соцсетях активно распространяют видео, главная героиня которого - вратарь женской сборной команды Казахстана по футболу, передает zakon.kz.

В твиттере популярного российского канала СВЕТОЧ появилась видеонарезка с комментариями нашей футболистки Ирины Сандаловой на острые моменты или пропущенные голы. Нецензурная брань как-никогда выражала эмоциональное состояние спортсменки.

У меня новый кумир - вратарь женской сборной Казахстана, - сказано в твите "Светоч", который набрал почти 100 тыс. просмотров.

Казахстанская сборная проиграла Франции в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 со счетом 12:0.

Ранее в Сети прославился 24-летний полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен, забив гол со своей половины поля. В этом матче со сборной Албании наша команда, к сожалению, тоже проиграла.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

У меня новый кумир - вратарь женской сборной Казахстана pic.twitter.com/82PK8wK2ed — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) December 6, 2020

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