Пропустившая 12 голов вратарь сборной Казахстана покоряет Интернет
Казахстанская сборная проиграла Франции в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 со счетом 12:0.
В соцсетях активно распространяют видео, главная героиня которого - вратарь женской сборной команды Казахстана по футболу, передает zakon.kz.
В твиттере популярного российского канала СВЕТОЧ появилась видеонарезка с комментариями нашей футболистки Ирины Сандаловой на острые моменты или пропущенные голы. Нецензурная брань как-никогда выражала эмоциональное состояние спортсменки.
У меня новый кумир - вратарь женской сборной Казахстана, - сказано в твите "Светоч", который набрал почти 100 тыс. просмотров.
Казахстанская сборная проиграла Франции в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 со счетом 12:0.
Ранее в Сети прославился 24-летний полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен, забив гол со своей половины поля. В этом матче со сборной Албании наша команда, к сожалению, тоже проиграла.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
У меня новый кумир - вратарь женской сборной Казахстана pic.twitter.com/82PK8wK2ed— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) December 6, 2020
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