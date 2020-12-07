ЦИК зарегистрировала "Народную партию Казахстана" на выборы депутатов Мажилиса 

Партией был представлен партийный список из 113 человек.

7 декабря состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

29 ноября 2020 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы Общественного объединения "Народной партии Казахстана" о выдвижении кандидатов на выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, - сказал член Центризбиркома Асылбек Смагулов.

Для избрания депутатом Мажилиса кандидат должен быть гражданином Республики Казахстан; проживать на территории Республики Казахстан последние 10 лет; быть не моложе 25 лет; обладать активным избирательным правом. В соответствии со статьей 89 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" к регистрации допускается только один список от одной политической партии с количеством включенных в него лиц, не превышающим установленного числа депутатских мандатов, распределяемых среди политических партий, на тридцать процентов. В партийном списке количество женщин и лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, должно составлять не менее тридцати процентов от общего числа включенных в него лиц.

Народной партией Казахстана был представлен партийный список из 114 человек.

При этом в Центральную избирательную комиссию поступило заявление гражданина Кайржанова Г.К. об отзыве своей кандидатуры из партийного списка. В соответствии со статьей 90 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан", лицо, включенное в партийный список, может отозвать свою кандидатуру из партийного списка, обратившись с письменным заявлением об этом в Центральную избирательную комиссию. В таком случае Центральная избирательная комиссия принимает решение об исключении лица, включенного в партийный список.

Таким образом, в партийном списке Народной партии Казахстана представлены 113 человек. Из них: 41 - женщин и лиц, не достигших двадцатидевятилетного возраста, что составляет 36,2 процентов от общего числа включенных в список.

На основании представленных уполномоченными органами сведений, Центральной избирательной комиссией осуществлена проверка лиц, включенных в партийный список Общественного объединения "Народная партия Казахстана" для избрания депутатом Мажилиса, соответствию требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в РК".

Все лица, включенные в партийный список Общественного объединения "Народная партия Казахстана" соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в РК".

В этой связи членами Центризбиркома было принято постановление: "О регистрации списка общественного объединения "Народная партия Казахстана" на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан".

С момента открытия 22 октября 2020 года института международного наблюдения за выборами Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан были проведены 2 заседания и аккредитованы 39 наблюдателей. Из них: 29 наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ; 6 наблюдателей в составе Миссии СНГ; 4 наблюдателя от Организаци исламского сотрудничества, - сказала член Центризбиркома Анастасия Щегорцова.

По мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям периодически обновляются. Так, по состоянию на 7 декабря 2020 года в Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел на аккредитацию представлены кандидатуры 12 наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и 11 наблюдателей от 5 иностранных государств. Из них: от государства Иордания – 3 наблюдателя; от Кыргызской Республики, Мальдивской Республики, Республики Молдовы, Турецкой Республики - по 2 наблюдателя от каждого государства.

На 7 декабря 2020 года аккредитовано 62 международных наблюдателя.

В соответствии с Конституционным законом о выборах, аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций завершается в 18.00 по местному времени за пять дней до дня голосования, то есть в 18.00 ч.

4 января 2021 года.

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