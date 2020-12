Видео с Tesla в Актау понравилось Илону Маску

Житель Актау на видео поблагодарил американского изобретателя Илона Маска за создание автомобиля Tesla, передает zakon.kz.

Сделал он это на трех языках - казахском, английском и русском, стоя на фоне Tesa Model X. Мужчина назвал спортивный электромобиль beautiful car, что в переводе означает "прекрасная машина".

Посту с этим видео в Twiiter лайк поставил сам Илон Маск.

Добавим, что первая Tesla в Казахстане появилась в 2013 году, ее приобрел известный казахстанский бизнесмен. В Актау Tesla впервые попала в объективы камер в мае 2020 года.

Hey @elonmusk Tesla has made it to Aktau, Kazakhstan! What’s the most remote location your @Tesla has been to?? #TeslaTakingOver #Kazakhstan #Aktau @mrserik pic.twitter.com/ZO4aQcQeQm